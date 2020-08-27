نائب وزير الاتصالات: إضافة 100 خدمة كل ثلاثة أشهر للبوابة الرقمية

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قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه ويتم مراجعة كافة الخدمات الخاصة بالحصول على رخصة المرر عبر بوابة مصر الرقمية.



وأشار "العصار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن هناك 2000 معاملة إلكترونية تتعلق ببطاقة التموين خلال يوم واحد على البوابة الرقمية.



وتابع: "إصدار شهادات الزواج والميلاد عبر البوابة الرقمية قريبًا، وسيتم إضافة 100 خدمة كل ثلاثة أشهر للبوابة"، مستكملًا: نراجع كافة الخدمات التي تقدم من الجهات الحكومية لتقديمها إلكترونيًا".



وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن بوابة مصر الرقمية تهدف لإتاحة 3 حزم من الخدمات الحكومية بشكل مبدئي، ومن ثم ستتوالى الخدمات الحكومية الأخرى.



وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن بعض الخدمات ستقدم على بوابة مصر الرقمية مجانية، والبعض الآخر يتطلب دفع رسوم مثل استخراج توكيل، أو تجديد الرخص، مشيرًا إلى أن هذه البوابة نتيجة جهد متناغم بين كافة أجهزة الدولة.





وأشار وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة أطلقت العام الماضي مشروع تجريبي لإطلاق عدد محدود من الخدمات الحكومة في محافظة بورسعيد وصل لـ 155 خدمة بنهاية العام الماضي، وستعمل الوزارة على تعميم الخدمات الالكترونية على هذا النحو في باقي محافظات الجمهورية.



ولفت إلى أن موقع بوابة مصر الرقمية متوفر باللغة العربية، ومن الممكن طرحه في المستقبل باللغة الانجليزية، مشيرًا إلى أن بيانات المواطنين الموجودة في الموقع مؤمنة بالكامل بأحدث تقنيات الأمن السيبراني.



هذا، وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الإنترنت في إرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإلكتروني بلغت نحو 93.9%.



بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون الانترنت في الاتصال بالآخرين من خلال شبكات التواصل الإجتماعي مثل Facebook وTwitter نحو 90.8% يليها الحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 31% اما نسبة الذين يستخدمونه في الحصول على معلومات عن السلع والخدمات 38.1%، في حين بلغت نسبة من يستخدمون الانترنت في الحصول على معلومات من جهات حكومية من خلال المواقع 31.1%.



وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.



