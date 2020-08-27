وزير التعليم العالي: نستهدف بناء شخصية الطالب رياضيًا وعلميًا



تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ما يقرب من 25 ألف طالب يسافرون سنويا للتعليم في الخارج، مما دفع الدولة لإنشاء الجامعات الأجنبية في مصر.



أضاف، خلال الفترة الحالية بدأنا نهتم بالتعليم والعلماء ومنحنا الجميع فرص الإبداع، لافتا أن الوزارة تستهدف وجود جامعة واحدة على الأقل فى كل محافظة، لتقليل اغتراب الطلاب.



لافتا أن دولة تستهدف بناء شخصية الطالب رياضيا وعلميا يكون نافع لوطنه مشدد على أن الجامعة ليست لتلقي العلم فقط.



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الاستمرار في تلقي طلبات الحصول على منحة نيوتن مشرفة للدكتوراه، والمموله من جانب المجلس الثقافي البريطاني والإدارة المركزية للبعثات، كجزء من الإعلان الموحد للبعثات لعام 2020-2021.



ويمكن للراغبين في الحصول على المنحة التقديم من خلال موقع الإدارة المركزية للبعثات، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على المنحة يوم 1 أكتوبر.



وسيقوم المجلس الثقافي البريطاني بإقامة جلسة تعريفية يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر الساعة 1:00 ظهرًا، لتوضيح المزيد من المعلومات حول المنحة وشروطها، كما سيتم تخصيص فقرة لطرح الأسئلة على المسئولين عن إدارة المنحة مباشرة.



و‎للمشاركة في الجلسة التعريفية، يرجى إرسال الاسم قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل، وذلك على البريد الإلكتروني.



وللحصول على مزيد من التفاصيل عن منحة نيوتن مشرفة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس الثقافي البريطاني، وللاضطلاع على الإعلان الموحد للبعثات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات.



قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إن هناك توسع في الجامعات الحكومية بإنشا جامعة مطروح والأقصر والوادي الجديد والغردقة بالإضافة إلى التوسع في البنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى التوسغ في عدد الكليات وإضافة برامج جديدة.