زوجة عرفات: سيقطعون المعاشات عن كافة عائلة "أبوعمار"

قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إنها تعرضت لهجوم شرس من قبل عزام الأحمد القيادي بحركة فتح، خلال لقاء له عبر قناة "مكملين"، الإخوانية التى تبث من تركيا، متابعة:"عزام الأحمد هاجمني على قناة الإخوان، يهاجم امراة على قنوات الإخوان".





وأضافت "عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن بعض القيادات الفلسطينية تعمل على الانتقام منها بسبب موقفها من عدم إقحام الشعب والقضية الفلسطينية في شؤون دول عربية أخرى، وتأييدها لاتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، متابعة: " الانتقام يصل إلى حد قطع المعاشات عن كافة أسرة ياسر عرفات.. الانتقام سيصل إلى ذلك بالتأكيد".





وناشدت زوجة الزعيم الفلسطيني الراحل، جميع الدول العربية المساندة لفلسطين بأن تدعمها فى الحرب التى تتعرض لها، مشيرة إلى أنها ستعود إلى رام الله، بعد غياب 16 عاما، من أجل أن تواجه الحرب التي تتعرض لها.





وأكدت، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، محكوم من قبل سيدة تسمى "انتصار أبوعمارة"، هى التي تدير الأمور في فلسطين -حسب قولها- موضحة: "أبو مازن محكوم من امرأة تسمى انتصار أبوعمارة.. من هذه التي تقرر مصير الشعب الفلسطيني ".





في سياق منفصل، تحدثت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، عن معاهدة السلام بين والإمارات وإسرائيل، باعتبارها كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.





وكان من سمات دولة الإمارات، الطموح، والتميز، والتنافس ببعده الإيجابي اقتصاديًا وعلميًا في خدمة البشرية، في التفرد والريادة، وتبوّؤ مصاف الدول في أنحاء العالم.





وأشادت الصحيفة بقرار الإمارات، إعلان معاهدة السلام مع إسرائيل، كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.



