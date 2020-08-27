السويد تسمح بعودة الجماهير إلى الملاعب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
ستسمح السويد لرواد الحفلات وجماهير كرة القدم بالعودة للمسارح والملاعب بداية من أكتوبر المقبل عقب موافقة هيئة الصحة العامة في البلاد على اقتراح للحكومة بزيادة الحد الأقصى لبعض الأحداث من 50 شخصاً حالياً إلى 500.


ومع انخفاض عدد الإصابات الجديدة والوفيات جراء "كوفيد-19"، قالت الحكومة الأسبوع الماضي، إنها تخطط لزيادة الحد الأقصى البالغ 50 شخصاً لحضور الأحداث الثقافية والرياضية في البلاد بداية من أول أكتوبر المقبل.


وفي مارس الماضي، فرضت السويد حظراً على التجمعات بما يزيد عن 50 شخصاً لاحتواء تفشي الإصابة بفيروس كورونا وهو ما تسبب عملياً في وقف أنشطة المسارح وأندية كرة القدم ومنع إقامة الحفلات الموسيقية ما حرم هذه الأنشطة من تحقيق أي إيرادات من الحضور الجماهيري.


وقال كبير علماء الأوبئة بهيئة الصحة العامة أندريس تيجنيل للصحافيين: "يتعلق الاقتراح بالأحداث التي توجد بها مقاعد بأرقام".
وأضاف أنه ينبغي أن يجلس الأشخاص على بُعد متر واحد على الأقل بين كل شخصين.


وقال إنه سيتم تقييم آثار التغييرات "وإذا نجحت التجربة يمكن أن نرفع الحد الأقصى مرة أخرى".


ومارست أندية كرة القدم في السويد ضغوطاً من أجل السماح بحضور نسبة معينة من سعة كل إستاد بدلاً من عدد ثابت من الجماهير.


لكن هيئة الصحة العامة رفضت ذلك قائلاً إن الأعداد الكبيرة ستؤدي إلى ازدحام غير مقبول في وسائل النقل العام.


أخبار تهمك

الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

منذ ثلث ساعة

فايلر يضع شرط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يستهدف نجم ليفربول لخلافة ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

استقبال حافل للبدري من أعضاء الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

كيف ستكون تشكيلة مانشستر سيتي في حال ضم ميسي

منذ ساعتين

الأهلي يوافق على طلب ديانج

منذ 37 دقيقة

المقاولون يتخلص من عقدة عمرها 18 عامًا أمام الزمالك

منذ 43 دقيقة

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة الأسبوع المقبل

منذ أقل من ساعتين

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ 10 دقائق

الزمالك يسقط أمام المقاولون ويقرب الأهلي من لقب الدوري

منذ ساعة و 9 دقيقة

خبير يكشف عن نتائج تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

خبير يكشف عن نتائج تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر

10:11 م

فايلر يضع شرط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

10:44 م

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

11:47 م

الأهلي يوافق على طلب ديانج

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى