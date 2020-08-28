زوجة عرفات: سأعود إلى رام الله وأطلب من "السيسى" حمايتي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:02 ص
سها عرفات
سها عرفات
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
كشف سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينيي الشهيد ياسر عرفات، عن أنها سوف تعود إلى رام الله، من أجل مواجهة ما أسمته الإرهاب الفكري الذي تتعرض له هي وأسرتها، مشددة على أنه يتم الانتقام منها ومن أسرتها وهناك من يشن حربًا عليها.

وتابعت "عرفات": "سوف أتوجه إلى رام الله وأزور قبر زوجي، وسأطلب الدول بتوفير الحماية لى.. وأطلب الحماية الشخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لي ولعائلتي.. وأطلب حماية عربية قبل أن أطلب حماية دولية".

وأضافت زوجة عرفات، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "هم من أرادوها حربا وفتحوا الباب لذلك.. أنا مستعدة للحرب وأن عدتم عدنا".

هذا، وتحدثت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، عن معاهدة السلام بين والإمارات وإسرائيل، باعتبارها كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.

وكان من سمات دولة الإمارات، الطموح، والتميز، والتنافس ببعده الإيجابي اقتصاديًا وعلميًا في خدمة البشرية، في التفرد والريادة، وتبوّؤ مصاف الدول في أنحاء العالم.

وأشادت الصحيفة بقرار الإمارات، إعلان معاهدة السلام مع إسرائيل، كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.

وقالت الصحيفة الإماراتية: "بقناعتها بالأخوّة الإنسانية جمعت الأديان السماوية على أرضها في 2019، وبإيمانها بقوة العلم والتنمية، أطلقت هذا العام «مسبار الأمل» إلى المريخ، وبدأت العمليات التشغيلية للمحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية وفق أعلى المعايير العالمية.. نقلات نوعية ورصيد إنجازات متفردة في كل شيء، نتاج قرارات استراتيجية لقيادة اختارت في حكمتها الرهان الدائم على التقدم والتطور وخدمة الإنسانية،إنها العزيمة الإماراتية في بلوغ الذكرى الخمسين للاتحاد العام المقبل، برؤى مبدعة بلا حدود، ورسالة لا شيء مستحيل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سها عرفات زوجة عرفات بوابة الفجر الفجر الإمارات وإسرائيل الإعلامى وائل الإبراشى

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

"الكهرباء" تكشف عن توجيه جديد للسيسي بشأن "الفواتير" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يضع شرط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مفاوضات مانشستر سيتي مع ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. متظاهرون يغلقون الشوارع في عدة أحياء غرب طرابلس

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة ضمن قائمة الأهلي لمواجهة المصري

منذ أقل من ساعتين

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خبير يكشف عن نتائج تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الامارت تستحوذ على 14% من إجمالي تجارة الذهب في العالم

رئيس ديوان المظالم يبحث المراحل النهائية للتحول الرقمي القضائي وآلياته

"المشاط": اتفقنا مع المؤسسات الدولية على توجيه الدعم للقطاع الخاص

مسبار الأمل يتصدر "تريند" جوجل بعدما نجحت عملية إطلاقه وأرسل أول الإشارات

صحيفة: معاهدة السلام تحول استراتيجي وفرصة ممكنة تنظر إلى المستقبل

بومبيو: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أبرز خطوة تجاه السلام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

11:59 م

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

02:34 ص

عاجل.. متظاهرون يغلقون الشوارع في عدة أحياء غرب طرابلس

02:13 ص

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

01:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى