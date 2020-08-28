زوجة عرفات: سأعود إلى رام الله وأطلب من "السيسى" حمايتي

كشف سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينيي الشهيد ياسر عرفات، عن أنها سوف تعود إلى رام الله، من أجل مواجهة ما أسمته الإرهاب الفكري الذي تتعرض له هي وأسرتها، مشددة على أنه يتم الانتقام منها ومن أسرتها وهناك من يشن حربًا عليها.





وتابعت "عرفات": "سوف أتوجه إلى رام الله وأزور قبر زوجي، وسأطلب الدول بتوفير الحماية لى.. وأطلب الحماية الشخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لي ولعائلتي.. وأطلب حماية عربية قبل أن أطلب حماية دولية".





وأضافت زوجة عرفات، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "هم من أرادوها حربا وفتحوا الباب لذلك.. أنا مستعدة للحرب وأن عدتم عدنا".





هذا، و تحدثت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، عن معاهدة السلام بين والإمارات وإسرائيل، باعتبارها كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.





وكان من سمات دولة الإمارات، الطموح، والتميز، والتنافس ببعده الإيجابي اقتصاديًا وعلميًا في خدمة البشرية، في التفرد والريادة، وتبوّؤ مصاف الدول في أنحاء العالم.





وأشادت الصحيفة بقرار الإمارات، إعلان معاهدة السلام مع إسرائيل، كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.



