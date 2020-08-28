زوجة عرفات: عزل شقيقه من منصب السفير بسبب تأييدي لاتفاقية الإمارات وإسرائيل

قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إن شقيقها السفير جابر الطويل سفير فلسطين فى قبرص، تعرض لهجوم الشرس والتحقيق معه بسبب موقفها من اتفاقية الإمارات وإسرائيل، ومن ثم عزله من منصبه متابعة: "هو سفير فوق العادة جاءت له رسالة أنه لن يستقبل المتظاهرين ضد الإمارات، ولم يفتح لهم السفارة، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق وهذا زور وبهتان"، مشددة على أنه يحاسب على موقفها.





وأضافت "عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها مؤيدة لاتفاقية الإمارات وإسرائيل، وذلك سبب الإطاحة بشقيقها من منصب سفير فلسطين لدى قبرص.





وأكدت أرملة أبوعمار، أنها تتعرض للانتقام بسبب مواقفها من قبل القيادات الفلسطينية، ووجهت رسالة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، قالت خلالها: "لا تزر وازرة وزر أخرى".





إلى ذلك، تحدثت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، عن معاهدة السلام بين والإمارات وإسرائيل، باعتبارها كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.





وكان من سمات دولة الإمارات، الطموح، والتميز، والتنافس ببعده الإيجابي اقتصاديًا وعلميًا في خدمة البشرية، في التفرد والريادة، وتبوّؤ مصاف الدول في أنحاء العالم.





وأشادت الصحيفة بقرار الإمارات، إعلان معاهدة السلام مع إسرائيل، كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.



