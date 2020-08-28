زوجة عرفات: عزل شقيقه من منصب السفير بسبب تأييدي لاتفاقية الإمارات وإسرائيل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:18 ص
عرفات وزوجته
عرفات وزوجته
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إن شقيقها السفير جابر الطويل سفير فلسطين فى قبرص، تعرض لهجوم الشرس والتحقيق معه بسبب موقفها من اتفاقية الإمارات وإسرائيل، ومن ثم عزله من منصبه متابعة: "هو سفير فوق العادة جاءت له رسالة أنه لن يستقبل المتظاهرين ضد الإمارات، ولم يفتح لهم السفارة، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق وهذا زور وبهتان"، مشددة على أنه يحاسب على موقفها.

وأضافت "عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها مؤيدة لاتفاقية الإمارات وإسرائيل، وذلك سبب الإطاحة بشقيقها من منصب سفير فلسطين لدى قبرص.

وأكدت أرملة أبوعمار، أنها تتعرض للانتقام بسبب مواقفها من قبل القيادات الفلسطينية، ووجهت رسالة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، قالت خلالها: "لا تزر وازرة وزر أخرى".

إلى ذلك، تحدثت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، عن معاهدة السلام بين والإمارات وإسرائيل، باعتبارها كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.

وكان من سمات دولة الإمارات، الطموح، والتميز، والتنافس ببعده الإيجابي اقتصاديًا وعلميًا في خدمة البشرية، في التفرد والريادة، وتبوّؤ مصاف الدول في أنحاء العالم.

وأشادت الصحيفة بقرار الإمارات، إعلان معاهدة السلام مع إسرائيل، كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.

وقالت الصحيفة الإماراتية: "بقناعتها بالأخوّة الإنسانية جمعت الأديان السماوية على أرضها في 2019، وبإيمانها بقوة العلم والتنمية، أطلقت هذا العام «مسبار الأمل» إلى المريخ، وبدأت العمليات التشغيلية للمحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية وفق أعلى المعايير العالمية.. نقلات نوعية ورصيد إنجازات متفردة في كل شيء، نتاج قرارات استراتيجية لقيادة اختارت في حكمتها الرهان الدائم على التقدم والتطور وخدمة الإنسانية،إنها العزيمة الإماراتية في بلوغ الذكرى الخمسين للاتحاد العام المقبل، برؤى مبدعة بلا حدود، ورسالة لا شيء مستحيل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وائل الإبراشي سها عرفات زوجة عرفات بوابة الفجر الفجر الإمارات وإسرائيل الإعلامى وائل الإبراشى

أخبار تهمك

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

محاولات كومان لإقناع ميسي بالبقاء

منذ ساعتين و 21 دقيقة

خبير يكشف عن نتائج تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ 42 دقيقة

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

منذ حوالي 7 ساعات

فلافيو: جماهير الأهلي عليها الصبر على هذا اللاعب

منذ ساعتين

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن أزمة طرد نجم الأهلي أمام الجونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. متظاهرون يغلقون الشوارع في عدة أحياء غرب طرابلس

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"بكري": "أبوعمار" مازال رقمًا صعبًا في المعادلة رغم الغياب

ولي عهد أبوظبي يحفر اسمه في التاريخ بصفته أحد صناع السلام

صحيفة: معاهدة السلام تحول استراتيجي وفرصة ممكنة تنظر إلى المستقبل

سها عرفات: الإخوان يُخونني على موقفى من الإمارات

سها عرفات: إسرائيل مبسوطة بالشرخ بين الشعب الفلسطيني والإمارات

بومبيو: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أبرز خطوة تجاه السلام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:02 ص

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

05:08 ص

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

02:34 ص

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى