ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة الأسبوع المقبل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:32 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيتواجد في تدريبات برشلونة الإسباني والتي ستبدأ يوم الإثنين المقبل.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن قرار ميسي بالتواجد في تدريبات البرسا جاء من أجل تجنب المشاكل القانونية حتى يتم الوصول لحل نهائي بالنسبة لمستقبله.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرغوث الأرجنتيني يرغب في تفادي أي عقوبات مالية أو تعقيدات قانونية لذلك سيتواجد في التدريبات بشكل طبيعي حتى ولو قرر الرحيل بالفعل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي يبدو قريبًا للغاية من الرحيل عن برشلونة على الرغم من أن النادي الكتالوني شدد على رغبته في استمرار نجمه التاريخي في صفوفه.



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