استقبال حافل للبدري من أعضاء الأهلي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:27 م
حسام البدري
حسام البدري
محمد جمال
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شهدت زيارة الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لمقر ناديه الأهلي للمشاركة في تكريم الدكتور عمرو ابوالمجد.

حفاوة بالغة من قبل أعضاء النادي  والعاملين حيث التف حوله أعضاء النادي لأخذ الصور التذكارية والتمنيات له بالتوفيق مع منتخب مصر خلال المهمة الصعبة القادمة .

وأوضحت حالة الحب والحفاوة التى كانت فى انتظار الكابتن حسام البدري الذى تعول عليه مصر وجماهيرها آمالا كبيرة فى قيادة أحفاد الفراعنة إلى إنجازات إفريقية وعالمية.


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