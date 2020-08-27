مصطفي شعبان عن نور الشريف : متواضع لم يشعرني بفارق العلاقة بين الأستاذ والتلميذ

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اعرل الفنان مصطفى شعبان عن حبه الشديد للفنان الراحل نور الشريف لقناة الحياة أثناء إقامتها احتفالية خاصة بمناسبة الذكري الخامسة علي رحيل نور الشريف.



وتحدث مصطفى شعبان قائلا: الفنان الراحل متواضع ومثقف ولايمكن أن تجلس معه إلا وتخرج بمعلومة ،عمري ما شعرت أثناء تعاملي معه أنه يعاملني بمنطق الأستاذ والتلميذ".



وتابع: "هو مؤثر في كل وقت حتي بعد رحيله تأثيره مازال موجودا".



وأضاف: "قمت بتسجيل رقمه علي التليفون باسم الحاج وهو سجلني باسم سعيد وهذا يدل علي مدي دعم هذه القيمة لممثل شاب كما أنني كنت احرص بشكل كبير علي الاستفادة منه وكنت داىم النقاش معه لكي اكتسب خبرات من هذا الكنز".



يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مشاركته في السباق الرمضاني قبل الماضي، من خلال مسلسل "أبو جبل" والذي حقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية لعام 2019.



مسلسل "أبو جبل" بطولة حسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح.