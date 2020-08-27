وائل الإبراشي: غرامة المتخلفين عن انتخابات "الشيوخ" تحولت لمسار سخرية وترويج الأكاذيب

Advertisements

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن غرامة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، تحولت إلى مسار شائعات وأكاذيب بالإضافة إلى أنها أصبحت نكات متداولة وتعليقات ساخرة، وتابع:"ليس صحيحًا أن يتم تحويل 54 مليون للنيابة".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أكد أن الغرامة تقديرية من قبل النيابة العامة، ولن تتجاوز الـ500 جنيه، وعليه سيتكون أقل من ذلك.



وفى سياق آخر قال "الإبراشى"، إن غدًا الجمعة ستكون أول صلاة لصلاة الجمعة بعد تراجع حدة وتيرة جائحة كورونا، لافتًا إلى أنها ستتم وفق القواعد والإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها وزارة الأوقاف.





وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.



وبحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات، وقت إعلان نتيجة الانتخابات، يبلغ عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا.



وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا، وسيتم تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.



كان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قد عقد الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.



وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى في المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.



