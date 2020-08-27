خبير يكشف عن نتائج تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر

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قال الدكتور أيمن سمير، الخبير بالعلاقات الدولية على موافقة البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، قائلًا: " هذا يتيح للدول الموقعة البحث عن الغاز والبترول في المياه الاقتصادية، وفي حال وجود حقل غاز أو نفط على الحدود البحرية، يتم الاتفاق على الاستثمار المشترك"، مشيرًا إلى أن ترسيم الحدود وفقًا لمبادئ الامم المتحدة يؤدي إلى استقرار الأوضاع، وعدم النزاع.



وتابع "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن اتفاق الأمم المتحدة للبحار تحدد لكل دولة 12 ميل كمياه اقليمية، وتمتد المياه الاقتصادية لـ 200 ميل، ووفقًا لهذه المعايير وقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، كما أن اليونان وإيطاليا وقعت أيضا بنفس المبادئ ترسيم الحدود فيما بينهما.



ولفت إلى أن اسرائيل وتركيا لم توقعا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وفقًا لقانون أعالي البحار، مشيرًا إلى أن أنقرة حتى الآن لم تودع حدودها البحرية في الامم المتحدة، وتتحدث على أن كافة المياه المحيطة بها تابعة لأنقرة، وهذا مدخل الخلافات بين أثينا وأنقرة.





أعلن البرلمان اليوناني، اليوم الخميس، التصديق على الاتفاقية البحرية مع مصر، حسبما جاء نقلًا عن قناة العربية.



وفي وقت سابق وقعت القاهرة وأثينا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في 6 أغسطس الجاري.

وأثار الاتفاق حفيظة تركيا التي تسعى جاهدة لتحقيق أطماعها والاستيلاء على ثروات منطقة شرق المتوسط، ما دفعها إلى إرسال سفينة مسح إلى منطقة بين جزيرة كريت، وقبرص.





