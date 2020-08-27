كيف ستكون تشكيلة مانشستر سيتي في حال ضم ميسي
الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:09 م
علي خلاف
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اقترب مسؤولو مانشستر سيتي الإنجليزي، من حسم الصفقة الأكبر في تاريخ السيتيزنز، بإعلان التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.
تعاقد مانشستر سيتي مع ميسي
تحدثت تقارير صحفية، عن تفاصيل تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
وذكر موقع "GOL" أن السيتي سوف يعرض على الأرجنتيني ليونيل ميسي عقد بـ5 سنوات. 3 مع السيتي و2 مع نيويورك سيتي.
تشكيل مانشستر سيتي في حال ضم ميسي
ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي، تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في حال التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإليكم التفاصيل:-
حراسة المرمى: ايدرسون.
خط الدفاع: والكر - فيرناندينيو - لابورت - كانسيلو.
خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - جوندوجان.
خط الهجوم: جابريل جيسوس - ميسي - رحيم سترلينج.
وعن الأسباب التي تدفعه للرحيل، اختتم رومينيجيه تصريحاته قائلاً:"هناك جوانب داخلية وخاصة هناك لا أعرف عنها وهذا هو السبب في أنني لن أتدخل".