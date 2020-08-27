"صبحي" يدعو شباب بورسعيد لمواجهة الشائعات وتقصي الحقائق

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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اليوم الخميس، مع 200 شاب وفتاة من أبناء محافظة بورسعيد في لقاء حواري مفتوح أقيم بديوان عام المحافظة.



بدأت فعاليات اللقاء بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "بورسعيد تتغير" تضمن إظهار المشروعات القومية التنموية والاستثمارية التي لحقت بالمحافظة في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وعقب ذلك تم فتح باب الحوار مع الشباب المشاركين حول العديد من القضايا.



وفى مستهل كلمته، ثمن وزير الشباب والرياضة التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد والعمل سويًا لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة في ضوء المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة الفترة الراهنة.



وعرض الدكتور أشرف صبحي مجهودات الدولة في مواجهة جائحة كورونا، واتخاذ كافة التدابير للوقاية من الفيروس المستجد حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا أننا لا نعيش في أوضاع طبيعية في ظل تداعيات فيروس كورونا التي أفرزت العديد من التحديات على مستوى العالم تتطلب التفكير في كافة المجريات، وآليات مواجهتها.



وفى هذا السياق، أكد أن أزمة كورونا لم توقف قاطرة التنمية بمصر، وذلك بفضل رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مواجهًا مختلف التحديات التي تحيط بالوطن، وحرصه سيادته على تطوير مختلف القطاعات، مبينًا أن بورسعيد واحدة من المحافظات التي شهدت العديد من المشروعات القومية خلال هذه الفترة.



وتابع:"الشباب هم الأمل وفي غاية الإبداع والثقة في ذاتهم، وهناك فرص عديدة تقدمها الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس للشباب منها تشجيعهم على المشروعات الصغيرة، والعمل على تلبية احتياجاتهم من خلال الخدمات والمشروعات التنموية المختلفة".



ودعا الدكتور أشرف صبحي الشباب إلى التفكير والابداع والإنتاج كلٌ في مجاله من أجل خدمة الوطن وتحقيق التنمية لها، ومواجهة الشائعات وتقصي حقائق الأمور.



ومن جانبه، رحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة والتي تضيف بهجة وتفاؤل وإضافة للمشروعات القائمة، مقدمًا الشكر والتقدير للوزير على جهوده في تنفيذ المبادرات والبرامج وتطوير البنية الإنشائية الرياضية ببورسعيد.



وأضاف المحافظ:" أول فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية في بورسعيد كان عام 2016 في حضور السيد الرئيس، وفي عام 2017 كان الفيلم التسجيلي الثاني الذي يوثق تاريخ وانجازات الدولة في المحافظة:"، مشيرًا أنه قد تم الاعتماد على الشباب بشكل رئيسي في إعداد الفيلم التسجيلي الثالث حيث وظفوا إبداعاتهم في عرض إنجازات الدولة ببورسعيد من 58 مصنع، وأكبر مصنع لتغليف وتعبئة الأسماك وتصديره للخارج، وأعمال التجارة النشطة، والتطوير في نادي المصري، والتحول الرقمي للمحافظة والمركز اللوجستي والأعمال التجارية، وغيرها من المشروعات.



ولفت اللواء عادل الغضبان أن السيد الرئيس جعل بورسعيد محور للتنمية، والشباب هم جزء رئيسي فيها فبسواعدهم يتم البناء والتنمية.



وردًا على استفسار حول تعاون وزارة الشباب والرياضة مع الجامعات، أوضح وزير الشباب والرياضة أنه يتم التعاون مع وزارة التعليم العالي وجميع الجامعات المصرية في تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة، مشيرًا أن الوزارة تقوم بتنفيذ أي مبادرة أو فكرة جديدة يتقدم بها الشباب، لافتًا إلى مسابقة إبداع للجامعات التي تنفذها الوزارة للطلاب في العديد من المجالات الثقافية.



وعن مواجهة الأفكار السلبية، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن هناك العديد من البرامج والمشروعات الهادفة التي ننفذها للنشء والشباب في مراكز الشباب والأندية تستهدف النشء حيث أن، التنشئة المجتمعية تبدأ من الأسرة ودور العبادة ومراكز الشباب والأندية التي تغير الشخصية وتشكلها، وعلى صعيد مرحلة الشباب نتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ المبادرات والبرامج للشباب وفقًا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، والنقاش معهم وتبادل الأفكار حول مختلف القضايا والتحديات.