الدكتور أشرف صبحي: التعصب الرياضي أخذ شكل أكثر مما كان موجود سابقًا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، أن التعصب الرياضي أخذ شكل أكثر مما كان موجود عليه سابقًا، جاء ذلك خلال لقاءه مع شباب محافظة بورسعيد، بقاعة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان.

وأضاف "صبحي"، أن الوزارة تقوم بعدة أدوار لمواجهة التعصب الرياضي، معظمها بالمكاتب المغلقة، ومنها ما يجري بشكل ودي ومنها ما يجرى بشكل قانوني، مشددًا على ضرورة أن تكون المحبة والإخاء الموجودين بين اللاعبين، موجودة أيضا بين الجماهير والإداريين وغيرهم.


"الغضبان": الرئيس جعل بورسعيد قاطرة التنمية في مصر من خلال الشباب


قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إن رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، جعل بورسعيد قاطرة التنمية في مصر من خلال الشباب الذين بنوا وعملوا بالمشروعات القومية.

وأضاف "المحافظ "، خلال لقاءه مع شباب بورسعيد، بقاعة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت العديد من المبادرات وأنشأت العديد من المنشآت الرياضية من أجل الشباب، وبناء المواطن المصري.

وكان وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد قد افتتحا المشروع القومي للاسكواش بالمدينة الرياضية في حي الضواحي ببورسعيد، ومن المنتظر أن يشاركا، صباح غدا الجمعة، في مارثون دراجات للاحتفال بالمشروعات القومية يبدأ من أنفاق جنوب بورسعيد، بمشاركة 500 متسابق ومتسابقة من شباب المحافظة.

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