تحرير 23 محضر مخالفة تموينية وبيئية لمحال تجارية بدون ترخيص بالمنيا

Advertisements

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينةالمنيا، الحملات التموينية بالمرور الميداني على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس وظاهرة احتكار المواطنين.



وبمتابعة إدارة التفتيش الاداري للأسواق بناءا على اللجنة المشكلة بالقرار 281 والخاصة بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار برئاسة العقيد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا حيث اسفرت الحملة عن تحرير عدد 23 مخالفة عبارة عن 6محاضر مخالفات صحة وسلامة مهنية و6محاضر مخالفات عدم وجود شهادات صحية و8محاضر تموينية متنوعة و3محاضر بيع مواد اعلاف ومخصبات زراعية بدون ترخيص

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات والتي تقدم الخدمات للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه أوضح رئيس المدينةًان تلك الحملات تأتي في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

