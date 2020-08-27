أسعار النفط تتراجع بالختام مع ترقب إعصار لورا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع ترقب تطورات إعصار لورا  حيث أجبر شركات إنتاج النفط ومصافي التكرير على الإغلاق، ما أدى لتراجع الإمدادات من الخام.

ومن شأن هذا الإعصار أن يؤدي لتعطيل نحو 84 بالمائة من إنتاج ساحل المكسيك البحري، في أكبر تهديد لسوق الخام منذ عام 2005، لكن المستثمرين يراهنون على تعافي الإنتاج الأمريكي.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت بالأمس أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام بنحو 100 ألف برميل يومياً.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر  بنحو 0.8 بالمائة إلى 43.04 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر  بنحو 1.2 بالمائة ليصل إلى 45.10 دولار للبرميل.

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