خالد الجندي: يجب على المسلم إظهار الفرح والطاعات في ذكرى عاشوراء (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة إحياء ذكرى عاشوراء بإظهار الفرح والطاعات، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

وأشار "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن استشهاد الإمام الحسين فى معركة كربلاء هى نجاة له، وعلينا أن نجعلها ذكرى فرح وليس حزن، لأنه استشهد فى سبيل الله.

واستشهد بقوله تعالي: "وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ".

وأوضح عضو المجلس الأعلى، أن ذكرى عاشوراء ذكرى نجاة للإمام الحسين، وذكرى فرح وليس ذكرى حزن".


موعد صيام يوم عاشوراء 1442

يوم عاشوراء | يعرف يوم عاشوراء بانه يوم العاشر من شهر محرم هجريًا 10 محرم 1442، ويوافق هذا اليوم بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020، ويفضل صيام يوم السبت 9 محرم والأحد 10 محرم وذلك لما له من فضل عند الله عز وجل.


فضل صيام يوم عاشوراء

ان لصيام يوم عاشوراء الكثير من الفضائل وهو من السنن التي يستحب ان يتبعها الكثير من الأشخاص عن الرسول صلي الله عليه وسلم، وليس فرض علي جميع المسلمون، وكان الرسول يصوم في يوم التاسع والعاشر من محرم في كل عام وذلك للتميز عن اتباع الدين اليهودي حيث ان اليهود يصومون في يوم العاشر فقط.

ويكون صيام هذا اليوم يكفر ذنوب السنه الماضية وذنوب السنة القادمة وقال الرسول في حديث صِيَامُ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».


سبب الاحتفال بيوم يوم عاشوراء

يحتفل المسلمون في كل عام هجري بيوم العاشر من شهر محرم وذلك لان هذا اليوم الذي نجي فيه الله عز وجل سيدنا موسي من بطش فرعون مصر قبل آلاف السنين، ولا يزال يجرى الاحتفال بهذا اليوم في البلاد الإسلامية بالحفلات والأناشيد الدينية.


دعاء يوم عاشوراء

اللهم يا مفرج كل كرب ويا مخرج ذي النون يوم عاشوراء ويا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويإ غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويإ كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويإ سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويإ سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويإ خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

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