بطريرك الأقباط الكاثوليك يودع سكرتير القاصد الرسوليّ بمصر (صور)

وتتابع الرسالة يسعدنا أن المسيحيين، وكذلك الاشخاص من جميع الأديان وذوي الإرادة الصالحة، يتعاونون من أجل بناء ثقافة الرحمة، والوصول إلى المحتاجين والضعفاء من خلال المساعدة المادية والنفسية والروحية، على المستويين الفردي والمؤسساتي وبما أننا عائلة بشرية واحدة، فنحن جميعًا مرتبطون كإخوة وأخوات، ونحن سكان الأرض، بيتنا المشترك. كذلك يذكرنا اعتمادنا على بعضنا البعض بأنه لا يمكن لأحد أن يخلص بمفرده وبالتالي فهذا هو الوقت المناسب لكي نكتشف أشكالًا جديدة من التضامن ونعيد التفكير في عالم ما بعد فيروس الكورونا. لأنّه بإمكان العلاقات بين الأديان أن تكون وسيلة قوية للتعبير عن التضامن وبنائه، ولفتح أنفسنا أمام الموارد التي تأتي إلينا من خارج حدودنا، فإننا ندعو إلى التفكير حول كيف يمكننا كمسيحيين أن نصبح شركاء في تضامن مع جميع المؤمنين والأشخاص ذوي الإرادة الصالحة في هذه الرحلة نحو التضامن، يلهمنا ويعضدنا الرجاء الذي نجده في تقاليدنا الخاصة.







قام غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريركُ الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الأساقفة والبطاركة، بحفل عشاء بالدار البطريركيّة لتوديع المونسونيور جان توماس سكرتير القاصد الرسوليّ بمصر، وذلك بحضور سعادة السفير نيقولا هنري، وجميع الآباء الأساقفة ممثلي كل طوائف الكنيسة الكاثوليكيّة.وقد عبّر غبطته في كلمة صغيرة عن امتنان الكنيسة لعمل وتواجد المونسونيور جان خلال إقامته وعمله بمصر، وكيف أنّه كان وسيط المحبة بين الكنيسة والقاصد الرسوليّ، وكذلك الكرسي الرسوليّ بالفاتيكان... وكذلك أعرب المونسونيور جان بأنّه وجد في الكنيسة الكاثوليكيّة بمصر روح العائلة الحقيقيّة، وأنّ خدمته في مصر من الخدمات التي تركت علامة في حياته وعمله.وفِي نهاية الكلمة قدّم غبطته هدية باسمه وباسم كل أساقفة الكنيسة الكثوليكيّة، حتى تكون ذكرى جميلة لكل ما عاشه المونسونيور في مصر.وفى سياق مختلف صدرت ظهر الخميس رسالة مشتركة لمجلس الكنائس العالمي والمجلس البابوي للحوار بين الأديان تحت عنوان "في خدمة عالم جريح في تضامن ما بين الأديان" جاء فيها كان لوباء فيروس الكورونا تأثير على المجتمع العالمي بسرعة كبير وبقليل من الاستعداد من جانبنا. لقد غيّر بشكل مأساوي الحياة اليومية لكلِّ فرد منا، وكشف بقوة الضعف الذي يتقاسمه جميع البشر إن هذا الإدراك لضعفنا المشترك هو دعوة لأشكال جديدة من التضامن تمتد عبر جميع الحدود. وبالتالي في ساعة الأزمة هذه، نعترف بامتنان بالخدمة البطولية التي قدمها العاملون في مجال الرعاية الصحية وجميع الذين يقدمون الخدمات، مخاطرين بصحتهم، بغض النظر عن هويتهم. كما رأينا أيضًا بوادر ازدهار لتضامن الناس مع المحتاجين، تتجلى من خلال العمل التطوعي أعمال المحبّة.