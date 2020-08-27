خاص.. محمود أبو رجيلة يكشف سر ابتعاده عن قناة الزمالك

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:00 م
محمود ابو رجيلة
محمود ابو رجيلة
علي خلاف
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تحدث محمود أبو رجيلة مدرب الزمالك السابق عن سبب ابتعاده عن الظهور في قناة الزمالك الرسمية التي انطلقت منذ عام على نايل سات.

تصريحات محمود أبو رجيلة عن قناة الزمالك

وعلق محمود أبو رجيلة مدرب الزمالك السابق، في تصريحات خاصة لـ«الفجر الرياضي»، عن سبب ابتعاده عن الظهور في قناة الزمالك.

وقال مدرب الزمالك السابق: " ظهوري أصبح قليلا، بسبب الأزمة الصحية التي أمر بها".

واختتم أبو رحيلة: " لم أصبح قادرا على الحركة بشكل طبيعي والذهاب إلى مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل الظهور على قناة النادي، ولكن أنا زملكاوي حتى النخاع".

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مدرب الزمالك السابق محمود ابو رجيلة رياضة اخبار الرياضة

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