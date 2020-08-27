"أوقاف بني سويف" أستعدت لأول صلاة جمعة بعد كورونا بـ2475 مسجدًا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت مديرية الأوقاف ببني سويف اليوم الخميس عن جاهزية 2475 مسجدًا بقرى ومراكز المحافظة لإستقبال المصلين غدًا لاداء أول صلاة جمعة في المساجد منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وسط تنفيذ الضوابط والإشتراطات التي حددتها الوزارة ضمن اجراءات الحكومة للتعايش مع جائحة كورونا.

وقال الدكتور محمد ابو حطب، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة غدا، تنفيذا لقرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بفتح المساجد الكبرى أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة بدءًا من 28 أغسطس الجارى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة الفيروس.

وأضاف: "جاهزون بـ2475 مسجدا لأداء صلاة الجمعة غدا، من خلال الأئمة وخطباء المساجد المعتمدين لدى الوزارة، وسط اجرءات احترازية وقائية ضد فيروس كورونا.. ونراهن على وعي المواطن السويفي في الالتزام بالتعليمات الوقائية في صلاة الجمعة مثلما حدث في باقي الصلوات".

ولفت إلى تنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والخاصة بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد، استعدادا لعودة صلاة الجمعة، مؤكدًا على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى ثقته في مواطني المحافظة بالإلتزام بالشروط التي حددتها وزارة الأوقاف لإعادة اداء صلاة الجمعة بالمساجد، أبرزها: الإلتزام بالوضوء فى المنزل، وإرتداء الكمامة، وإصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، والإلتزام بعلامات التباعد بين المصلين، وعدم إصطحاب الأطفال لتوفير أماكن للكبار، وغلق المسجد مباشرة بعد تسليم الامام بـ10 دقائق، الإلتزام بموضوع الخطبة ومدتها.

وفي ذات السياق أنهت مساجد المحافظة إستعدادتها لصلاة الجمعة، بوضع علامات على السجاد لإرشاد المصلين بأماكن جلوسهم، وضرورة التباع بين المصلين أثناء الصلاة، وإبلاغ الأئمة بوقت الخطبة والصلاة، وتواجد موظفين الأوقاف بالمساجد لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، وتوجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم فى حال اكتمال المسجد الموجودين أمامهم.
"أوقاف بني سويف" أستعدت لأول صلاة جمعة بعد كورونا بـ2475 مسجدًا
"أوقاف بني سويف" أستعدت لأول صلاة جمعة بعد كورونا بـ2475 مسجدًا
"أوقاف بني سويف" أستعدت لأول صلاة جمعة بعد كورونا بـ2475 مسجدًا
"أوقاف بني سويف" أستعدت لأول صلاة جمعة بعد كورونا بـ2475 مسجدًا
"أوقاف بني سويف" أستعدت لأول صلاة جمعة بعد كورونا بـ2475 مسجدًا
"أوقاف بني سويف" أستعدت لأول صلاة جمعة بعد كورونا بـ2475 مسجدًا
"أوقاف بني سويف" أستعدت لأول صلاة جمعة بعد كورونا بـ2475 مسجدًا
"أوقاف بني سويف" أستعدت لأول صلاة جمعة بعد كورونا بـ2475 مسجدًا
"أوقاف بني سويف" أستعدت لأول صلاة جمعة بعد كورونا بـ2475 مسجدًا
"أوقاف بني سويف" أستعدت لأول صلاة جمعة بعد كورونا بـ2475 مسجدًا
"أوقاف بني سويف" أستعدت لأول صلاة جمعة بعد كورونا بـ2475 مسجدًا
"أوقاف بني سويف" أستعدت لأول صلاة جمعة بعد كورونا بـ2475 مسجدًا

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