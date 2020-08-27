الداخلية تكشف حقيقة فيديو خنزير الأميرية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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رصدت الجهات المعنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعنوان "هروب خنزير من أحد المطاعم بالأميرية".

ونجحت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على عملية التصوير والآخر القائم على تركيب مقطع الفيديو وفبركته، حيث اعترفا بإرتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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