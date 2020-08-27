الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي المقاولون العرب يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:33 م محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك برشلونة يستهدف نجم ليفربول لخلافة ميسي منذ أقل من ساعتين مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة منذ حوالي 6 ساعات نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي منذ حوالي 11 ساعة كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب منذ ساعتين و 36 دقيقة عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي منذ حوالي 11 ساعة ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد منذ حوالي 6 ساعات صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية منذ حوالي 4 ساعات ميسي يلجأ إلى الفيفا من أجل الرحيل عن برشلونة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي منذ حوالي 23 ساعة تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي منذ حوالي 11 ساعة هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو) منذ حوالي 12 ساعة الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين منذ حوالي 14 ساعة بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي منذ حوالي 13 ساعة 6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا منذ حوالي 7 ساعات كيف ستكون تشكيلة مانشستر سيتي في حال ضم ميسي منذ أقل من نصف ساعة الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة منذ حوالي 4 ساعات