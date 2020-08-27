داعية إسلامية تحذر المسلمين من ظلم أنفسهم في يوم عاشوراء (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الدكتورة هبة عوف، الداعية الإسلامية، عن أن صيام يوم عاشوراء كان فرضًا، وتحول إلى نافلة، ويجب على المسلم التوسيع فيه على أهل بيته.

وحذرت "عوف"، خلال حوارها مع برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، من ظلم المرء لنفسه، بعدم فعل الطاعات فى يوم عاشوراء، وتفويت النفحات المباركة التي خصصها الله، لافتة إلى أن هذا اليوم كان مفروض صيامه قبل شهر رمضان.


موعد صيام يوم عاشوراء 1442

يوم عاشوراء | يعرف يوم عاشوراء بانه يوم العاشر من شهر محرم هجريًا 10 محرم 1442، ويوافق هذا اليوم بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020، ويفضل صيام يوم السبت 9 محرم والأحد 10 محرم وذلك لما له من فضل عند الله عز وجل.


فضل صيام يوم عاشوراء

ان لصيام يوم عاشوراء الكثير من الفضائل وهو من السنن التي يستحب ان يتبعها الكثير من الأشخاص عن الرسول صلي الله عليه وسلم، وليس فرض علي جميع المسلمون، وكان الرسول يصوم في يوم التاسع والعاشر من محرم في كل عام وذلك للتميز عن اتباع الدين اليهودي حيث ان اليهود يصومون في يوم العاشر فقط.

ويكون صيام هذا اليوم يكفر ذنوب السنه الماضية وذنوب السنة القادمة وقال الرسول في حديث صِيَامُ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».


سبب الاحتفال بيوم يوم عاشوراء

يحتفل المسلمون في كل عام هجري بيوم العاشر من شهر محرم وذلك لان هذا اليوم الذي نجي فيه الله عز وجل سيدنا موسي من بطش فرعون مصر قبل آلاف السنين، ولا يزال يجرى الاحتفال بهذا اليوم في البلاد الإسلامية بالحفلات والأناشيد الدينية.


دعاء يوم عاشوراء

اللهم يا مفرج كل كرب ويا مخرج ذي النون يوم عاشوراء ويا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويإ غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويإ كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويإ سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويإ سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويإ خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

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