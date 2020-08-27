رئيس حزب "المصريين": السيسي يتحلى بحكمة بالغة في إدارة ملف كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، على الحكمة البالغة التي يتحلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعامله وإدارته لملف أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بالتنسيق والتناغم الذي يحدث بين المسئولين في الحكومة وجميع أجهزة الدولة المعنية بالتصدي لهذا الوباء الذي أرعب العالم أجمع وأحدث أضرارًا جسيمة في اقتصاديات الدول العظمى، موجهًا التحية للرئيس السيسي على جهوده المتواصلة لمكافحة هذا الوباء والتي كان آخرها اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، الموارد المائية والري، السياحة والآثار، القوى العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، الداخلية، والتجارة والصناعة". 

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، إن جهود الرئيس السيسي في إدارة أزمة فيروس كورونا أبرزت تفوقه على العديد من زعماء العالم والدول الكبرى، لأن المتابع جيدًا لمعدلات الإصابة والوفاة بسبب هذا الفيروس سيجد أن مصر أفضل بكثير من الدول الأخرى، والفضل في ذلك يرجع إلى مجهودات مصر تحت قيادة الرئيس السيسي من إجراءات تهم صحة الإنسان لمواجهة فيروس كورونا، باعتبار أن الصحة هي حجر الزاوية لأي تنمية، وهو ما تدركه القيادة السياسية وتتعامل معه بدقة شديدة.

وأكد أن أكبر دليل على نجاح بل وتفوق مصر في معركتها ضد فيروس كورونا يتمثل في إشادة ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بجهود الرئيس السيسي والحكومة المصرية بشأن إدارة أزمة كورونا العالمية؛ الأمر الذي يعتبر شهادة دولية لمصر في التصدى للفيروس.

وأوضح أن الرئيس السيسي والحكومة وضعوا صحة المواطن في المقام الأول وعلى رأس الأولويات، وترجمت سياسة مصر في مساندة المجتمع الدولي ودعم الدول الصديقة، تأكيدًا وتعزيزًا لعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية معها وسط إشادة دولية برؤية وإجراءات الحكومة المصرية في مكافحة الفيروس المستجد.

وأشاد باتخاذ الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الحازمة والفعالة والتي استهدفت بدورها مواجهة فيروس كورونا، علاوة على وضع الدولة خطة شاملة تتضمن تعاون وتنسيق كل الأجهزة والوزارات من شأنها رفع مستويات الوقاية وتقليل نسب الإصابة نالت إشادة منظمة الصحة العالمية.

وشدد على أن مواصلة توجيهات الرئيس السيسي برفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي مراحل مستقبلية من كورونا وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية واجتماعاته المتعاقبة بخصوص هذا الأمر المهم، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن القيادة السياسية في مصر تقدر جيدًا صحة مواطنيها وتوليها اهتمامًا خاصًا.

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