صبري فواز مع نانسي صلاح ورانيا منصور في كواليس "أسود فاتح" (صور)

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استأنف الفنان صبري فواز، تصوير مسلسله الجديد والذي يحمل اسم "أسود فاتح" وجمع كواليس العمل مع الفنانة نانسي صلاح والفنانة رانيا منصور.



"أسود فاتح" بطولة كل من هيفاء وهبى، شريف سلامة، أحمد فهمى، ورجينا، عمر السعيد، رانيا منصور، نبيل نور الدين، حنان سليمان، فراس سعيد، نانسى صلاح، ناصر سيف، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية كل من شريف يسرى، وإبراهيم ربيع، محمد التيه، وإخراج كريم العدل.

