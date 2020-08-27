خسائر حادة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات

خسائر حادة أصابت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس ، مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية بعد تغيير سياسة الفيدرالي.





وتعرض المعدن الأصفر للضغط بعد أن أعلن الفيدرالي الأمريكي تحولاً جذرياً في السياسة النقدية بالسماح للتصخم بالتسارع أعلى المستهدف البالغ 2 بالمائة بشكل معتدل.





وعلى الجانب الاقتصادي، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لكن بأقل من التوقعات.





فيما كشفت البيانات عن خفض تقديرات انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني ليتراجع بنحو 31.7 بالمائة، في حين ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار للشهر الثالث على التوالي.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1 بالمائة إلى 1932.60 دولار للأوقية فاقداً 19.90 دولار





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 1.2 بالمائة إلى 1930 دولاراً للأوقية، فاقداً نحو 23.50 دولار.





وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 93.087