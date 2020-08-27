برشلونة يستهدف نجم ليفربول لخلافة ميسي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:01 م
ليفربول
ليفربول
محمود صبري
Advertisements
بدأ نادي برشلونة الإسباني، أولي الخطوات في البحث عن بديل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الذي أعلن عن رحيلة عن كامب نو بنهاية الميركاتو الصيفي الجاري.


ومنذ أن أعلن ميسي رحيله عن برشلونة بدأ العديد من ممثلي ممثلي كرة القدم الأوروبية نشاطهم في سوق الانتقالات، في البحث عن بديل للنجم الأرجنتيني.


ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول من أجل تعويض ميسي.


ومن جهته رفض ماني تجديد تعاقده مع ليفربول في الوقت الحالي، منتظر ما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة في مستقبل البرغوث داخل الكامب نو.


ولا يعتبر أسد التيرانغا غريب عن المدرب الهولندي رونالد كومان، حيث تألق كثيرًا تحت قيادة المدير الفني الجديد لبرشلونة عندما كان يشرف على تدريب ساوثامبتون.


يذكر أن ماني قد حظي أياضا بأهتمام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد من أجل تدعيم خط الهجوم خلفًا للبرتغالي كرستيانو رونالدو، وذلك قبل تعاقد الملكي مع البلجيكي إيدين هازارد.



أخبار تهمك

نجم الزمالك يتلقى عرضا أوروبيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 12 ساعة

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يلجأ إلى الفيفا من أجل الرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ميسي يطلب من نيمار الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

منذ 40 دقيقة

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

والد ميسي يكشف صحة تصريحات نجله برغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

04:00 م

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

08:01 م

صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

07:00 م

الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى