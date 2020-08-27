آخر تطورات انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:00 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق الدوري المصري، موعد الإعلان الرسمي عن إنتقال رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى نادي بيراميدز، بعد رفضه البقاء مع الأهلي.

تطورات انتقال رمضان صبحي من هيدرسفيلد إلى بيراميدز

كشفت مصادر صحفية داخل نادي بيراميدز عن تطورات انتقال رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضحت المصادر أن رمضان صبحى، حصل على 50 مليون جنيه من إدارة فريق بيراميدز فى الساعات القليلة الماضية، قيمة مقدم تعاقده مع النادي السماوي.

وتابعت المصادر أن إدارة بيراميدز اتفقت مع جناح هيدرسفيلد الإنجليزى، على التوقيع لمدة 3 سنوات مقابل الحصول على 100 مليون جنيه.

وأشارت المصادر إلى أنه سيكون هناك شرط جزائى فى عقد رمضان صبحي يسمح له بالانتقال للعب فى أوروبا فقط خلال السنوات المقبلة، بشرط دفع 50 مليون جنيه لإدارة فريق بيراميدز".

الجدير بالذكر أن مسؤولي النادي الأهلي، قد أعلنوا رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى بيراميدز بعد أن رفض الحصول على 17 مليون جنيه من القلعة الحمراء، فى الموسم الواحد.



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رياضة بيراميدز انتقال رمضان صبحي الاهلي اخبار الرياضة

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