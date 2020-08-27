آخر تطورات انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

آخر تطورات انتقال رمضان صبحي لبيراميدز
الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:00 م
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق الدوري المصري، موعد الإعلان الرسمي عن إنتقال رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى نادي بيراميدز، بعد رفضه البقاء مع الأهلي.
تطورات انتقال رمضان صبحي من هيدرسفيلد إلى بيراميدز
كشفت مصادر صحفية داخل نادي بيراميدز عن تطورات انتقال رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
وأوضحت المصادر أن رمضان صبحى، حصل على 50 مليون جنيه من إدارة فريق بيراميدز فى الساعات القليلة الماضية، قيمة مقدم تعاقده مع النادي السماوي.
وتابعت المصادر أن إدارة بيراميدز اتفقت مع جناح هيدرسفيلد الإنجليزى، على التوقيع لمدة 3 سنوات مقابل الحصول على 100 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أنه سيكون هناك شرط جزائى فى عقد رمضان صبحي يسمح له بالانتقال للعب فى أوروبا فقط خلال السنوات المقبلة، بشرط دفع 50 مليون جنيه لإدارة فريق بيراميدز".
الجدير بالذكر أن مسؤولي النادي الأهلي، قد أعلنوا رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى بيراميدز بعد أن رفض الحصول على 17 مليون جنيه من القلعة الحمراء، فى الموسم الواحد.
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