توماس مولر: بايرن ميونيخ لا يمكنه تحمل مطالب ميسي المادية





أكد توماس مولر نجم بايرن ميونخ الألماني أن فريقه سيكون غير قادر على تلبية مطالب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة على مستوى الماديات.

وقال مولر ممازحاً عندما سئل خلال حدث ترويجي عن إمكانية ضم ميسي إلى بايرن بعد أن تقدم الأرجنتيني بطلب الرحيل عن برشلونة الإسباني: "تحدثت إلى مديرنا المالي مرة أو مرتين خلال الأشهر الماضية، لا أعتقد أن هناك أي شيء يمكننا القيام به".





ويتقاضى ميسي راتباً سنوياً يزيد عن 50 مليون يورو بحسب التقارير، أي أكثر بقرابة ثلاثة أضعاف مما يتقاضاه اللاعبون الأعلى أجراً في بايرن، مثل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي والحارس القائد مانويل نوير ومولر.





وأقر مولر بأنه لم يتوقع أبداً مغادرة ميسي للنادي الكاتالوني قبل اعتزاله اللعب، لكنه قال إنه يتفهم سبب الضجة الإعلامية الكبيرة التي تسبّب بها خبر إمكانية رحيل الأرجنتيني عن الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية عام 2004 بعد أن وصل إلى أكاديمية النادي عام 2000.





ورأى مولر الذي أذل ورفاقه برشلونة وميسي باكتساح النادي الكاتالوني 8-2 في ربع نهائي دوري الأبطال في طريقهم لإحراز اللقب الأحد على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي (1-0)، أن "حقيقة حدوث بعض التغييرات الآن قد تكون مثيرة للاهتمام لعالم كرة القدم".





وأضاف: "بعيداً عن مشجعي برشلونة الذين أتفهمهم تماماً (غاضبون من الإدارة ويريدون بقاء ميسي)، لا أحدَ قادر حقاً على رؤية هذا الرحيل بعين ناقدة، الناس فضوليون إلى حد ما لمعرفة الطرق الجديدة التي ستفتح" في حال حصل الأرجنتيني على مبتغاه ورحل عن كامب نو قبل عام على انتهاء عقده.





ولا يختلف موقف مولر عن الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغيه الذي قال لصحيفة توتوسبورت الإيطالية إن النادي الألماني "لا يمكنه الدفع للاعب من هذا المستوى"، مشدداً: "هذا ليس جزءاً من سياستنا أو فلسفتنا".





ويعتبر مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يشرف عليه المدرب السابق لبرشلونة بيب غوارديولا، وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي الفرق الأكثر مقدرة مادياً على التعاقد مع ميسي.



