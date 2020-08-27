624 مليون دولار صادرات الصين للإمارات من المعدات الطبية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
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كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن نمو كبير في عدد الشركات في منصتها الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها مؤخرا ضمن "مبادرة الاستجابة السريعة " و المخصصة لبيع وشراء معدات الوقاية الشخصية بلغ 340% بعد أن بلغ 66 شركة مقارنة مع 15 شركة لدى إطلاق المنصة الشهر الماضي.

تستهدف المنصة - التي أصبحت سوقا إلكترونيا موثوقا - الشركات وموفري خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات لمساعدتهم على تأمين معدات الوققاية عبر تسهيل وصولهم إلى الموردين المعتمدين.

و يربط السوق الإلكتروني بين الأطراف الموثوقة المعنية ببيع وشراء معدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من قبل الشركات على هذا النوع من المنتجات مع ضمان التزام جميع الأطراف بمعايير السلامة المعتمدة من قبل حكومة دولة الإمارات في إطار جهودها الدؤوبة الرامية للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

و أظهر تحليل لغرفة دبي مبني على بيانات من "ترايد ماب" أن الصين تعتبر أكبر مزود ومصدر لمنتجات الوقاية الطبية لدولة الإمارات بعدما كشفت إحصائيات حديثة أن صادرات الصين إلى دولة الإمارات من المعدات الطبية لمواجهة فيروس كوفيد-19 سجلت قفزة نوعية بنمو بلغ 357% خلال الربع الثاني من العام 2020 وبقيمة 624 مليون دولار امريكي مقارنة بحوالي 137 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2019.

و استحوذت أقنعة الوجه الجراحية على حوالي 40% من إجمالي الصادرات الصينية من الإمدادات الطبية إلى الإمارات وبلغت قيمتها خلال الربع الثاني من العام الحالي حوالي 248 مليون دولار امريكي مقارنة بـ 9 ملايين دولار خلال الربع الثاني من العام 2019 بنسبة نمو بلغت 2654%.

و قال الدكتور بلعيد رتاب رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية و التنمية المستدامة في غرفة دبي: " إن النمو المتزايد الذي حققته المنصة خلال أقل من شهر على صعيد الشركات المدرجة فيها يعكس الدور الذي تلعبه هذه المنصة المبتكرة في توفير حلول استثنائية لتجار دبي لدعم جهود مكافحة كورونا المستجد /كوفيد-19/ " .

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