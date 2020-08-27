خاص.. محمود أبو رجيلة: "الزمالك سيعبر الرجاء البيضاوي المغربي في هذه الحالة فقط"

تحدث محمود أبو رجيله نجم ومدرب الزمالك السابق، عن مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.









تصريحات محمود أبو رجيله عن مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي





وقال محمود أبو رجيله في تصريحات خاصة لـ«الفجر الرياضي»: " مباراة الزمالك والمقاولون العرب المقبلة بالدوري المصري، ستظهر ملامح مستوى الزمالك أمام الرجاء".









وتابع مدرب الزمالك السابق: "إذا كان مستوى الزمالك الفني أعلى من مباراة الأهلي، أتوقع وقتها أن يحصد الفريق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا".









موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الزمالك والرجاء يوم 9/25 بالمغرب، فيما تُقام مباراة الإياب يوم 10/2 في القاهرة.