خارطة ماكرون لإنقاذ لبنان.. إصلاحات ضرورية لمنع الانهيار (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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ورقة صغيرة تحمل بين سطورها خارطة ماكرون التى قد تقود لبنان إلى مستقبل هذه الخارطة تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.

وأضاف تقرير قناة الغد أنه بحسب وكالة رويترز فإن الإصلاحات الضرورية التى تراها باريس تشمل تدقيقا لحسابات البنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة فى غضون عام.
 

وأوضح التقرير أن الورقة تناولت 4 قطاعات أخري بحاجة إلى عناية منها التعامل مع فيروس كورونا، وإعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت والإصلاحات السياسية والاقتصادية من المنتظر أن يزور ماكرون لبنان للمرة الثانية في سبتمبر المقبل بعد زيارة أولى جاءت فى أعقاب انفجار بيروت ومن المتوقع أن يناقش ماكرون بنود خارطة الطريق مع المسؤولين فى لبنان فور وصوله.

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مرفأ بيروت

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