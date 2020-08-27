محافظ بني سويف: المجتمع المدني شريك رئيسي في تنفيذ خطتنا التنموية

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في تنفيذ أهداف الخطة التنموية للمحافظة، وأنه من هذا المنطلق نفذت المحافظة خطوات هامة لتعظيم ذلك الدور التنموي المتنوع والذي يشمل كل المجالات والقطاعات، خاصة القطاعات الخدمية الحيوية والتي تتعلق بمناحي حياة المواطنين في كافة المناحي، منوها عن تشكيل لجنة لتوحيد جهود المجتمع المدني لتحقيق التكامل والتضافر بين كافة الجهود.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس مجلس إدارة مؤسسة أحمد محسن مبارك الخيرية الأستاذ أحمد محسن "الفائز في انتخابات مجلس الشيوخ مؤخرًا" حيث رحب محافظ بني سويف بكل الجهود التي تبذلها المؤسسة في خدمة المجتمع السويفي، مطالبًا بأهمية أن تتسع أنشطة المؤسسة لتشمل أكبر قطاع من المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، ومؤكدًا على أهمية التركيز على الجانب التنموي، قائلا "التنمية تعني توفير فرص عمل ومستوى خدمة أفضل، وذلك يرفع مستوى معيشة المواطن، وهذا هو الهدف الأساسي لكل جهود رسمية وغير رسمية، ولذلك يجب التركيز على ذلك الجانب".



وتطرق اللقاء لمناقشة عددًا من الأنشطة التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في المرحلة المقبلة، وكيفية تعظيم عوائدها على المجتمع السويفي، حيث أعرب "أحمد محسن" على سعادته بتواجده اليوم مع محافظ الإقليم الشاب، خاصة وأنه لاحظ أن لديه رؤية تنموية مميزة، وبالفعل بدأت تخرج لحيز التنفيذ، مؤكدًا دعم المؤسسة لكل خطط المحافظة التنموية، خاصة في الجانب الخدمي الذي يتعلق بالاحتياجات الأساسية للمواطن.



كما قام رئيس المؤسسة بإهداء درع المؤسسة للمحافظ، تقديرًا لجهوده في افساح المجال أمام مؤسسات المجتمع ودعم جهودها في تحسين مستوى معيشة المواطن السويفي.



7 لجان للسكان



وفي سياق منفصل، صرح اللواء هشام شادي السكرتير العام بمحافظة بني سويف اليوم الخميس بأنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالعمل على تفعيل دور فرع المجلس الإقليمي للسكان في خدمة القضية السكانية بالمحافظة، حيث تم لأول مرة وكإجراء نوعي جديد تشكيل 7 لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع لمتابعة تنفيذ أنشطة الخطة السكانية على مستوى المحافظة، والدفع بجهود المجلس وتوصياته الخاصة بكل مكونات وأنشطة وبرامج مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.



وأشار السكرتير العام، في بيان إعلامي، إلى أن الهدف من اللجان الفرعية هو العمل والمتابعة الميدانية القريبة من المواطنين بالقرى والمدن، ولضمان تقييم دقيق وميداني لمجموعة الأنشطة المنفذة على أرض الواقع، وذلك لتقييم الوضع أولا بأول ودعم نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف، وفي إطار الدفع بجهود الدولة في هذا لمجال، مشددا على أن المحافظ يتابع مستجدات هذا الملف بشكل مستمر، وأن سيادته دائم التوجيه بضرورة تحقيق تقدم ملحوظ في النتائج في القريب العاجل.

