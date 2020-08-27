خالد الجندي للأمهات والآباء: النائب العام مش هيربي لكم عيالكم (فيديو)











وأضاف "الجن كان يعمل واستمر في حالة رعب وفزع يحدقون في أعين سيدنا سليمان وكان ميتًا، ولذلك فالذهاب إلى الدجالين هي خيبة".



وفي تصريحات متصلة قال الشيخ فتحي الحلواني، الداعية الإسلامي، إن الدجل والشعوذة، هراء والمصبية أن يتبعه المثقفين، مؤكدا أن الأمراض النفسية علاجها عند الأطباء المتخصصين.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، في الحلقة الأخيرة المسجلة له قبل رحيله، أن الأمة الإسلامية ابتليت بهذا الهراء والذى يسمي بالسحر والشعوذة، والطامة الكبري أن تجد كثير من المثقفين يؤمنون بهذا.



وأشار الشيخ فتحي الحلواني، إلى أن قضاء المصالح بيد الله وليست بيد مخبول مفتول، مصداقا لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله".

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض التصرفات الفردية والحوادث الفردية وراءها مجرم حقيقى يتمثل فى "أسرة مهملة، فالمجرم الحقيقى هي الأسرة.وتابع موجهًا حديثه للأسر: "مش النائب العام اللى هيربي عيالكم يا جماعة..اللي هيربي أبنك هو أنت.. حرام عليكم لا تحملوا الدولة ما لا تطيق..لا تحملوا المجتمع اخطائكم في ترك ابنائكم فريسة للجنس والمخدرات والسوشيال ميديا".وحذر "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، الأسر المصرية من التهاون فى تربية النشء، وتقويم سلوكهم، موضحًا أن هناك ظاهرة فى مجتمعنا بدأت في الظهور يجب علينا الالتفات لها والحذر من خطرها، تتمثل فى كثرة ارتكاب الأطفال للحوادث، وتابع: "يا جماعة أولادنا فى خطر بسبب إهمال وتقصير بعض الأسر فى رعاية أبنائها.. حوادث كبار السن أصبحت تمثل 10% لكن باقي الحوادث أولاد صغار".وأضاف أن الحوادث تقع بسبب أطفال فى سن الثامنة عشر أو العشرين، متابعًا: "إما لأنهم يقودون السيارات برعونة أو لأنهم أدمنوا المخدرات وآخرون يكونون فى سكر".وتابع: "الحمد الله دى نسبة ضئيلة لا تكاد تذكر فى مجتمعنا..ولكن يجب علينا أن نتنبه لذلك قبل أن تتفشى العدوى فى المجتمع".انتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من يذهبون إلى الدجالين والمشعوذين، معتقدين أنهم قادرين على معرفة الغيب وحل مشاكلهم.وقال الجندي خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي"، الأربعاء: "الجن لا يعرفون الغيب، والدليل أنه عندما مات سيدنا سليمان، استمر الجن في القيام بأعمالهم الشاقة ولم يعرفوا أن سليمان قد مات".