ميسي يطلب من نيمار الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:29 م
نيمار
نيمار
الفجر الرياضي
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه توجد مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الإسباني والإنتقال الى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكدت شبكة ESPN العالمية أن ليونيل ميسي اتصل بالبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الأيام الماضية وطلب منه الإنضمام إليه في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي. 

وأوضحت الشبكة العالمية أن انتقال نيمار إلى مانشستر سيتي سيكون معقد لأن مانشستر سيتي لن يستطيع التعاقد مع الثنائي الأرجنتيني والبرازيلي دون انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف.

وألمحت الشبكة العالمية أن نيمار ارتبط بالعودة إلى برشلونة في أكثر من مناسبة واللعب بجوار ميسي مرة أخرى في برشلونة ولكن يبدو أن نيمار سيستمر مع باريس سان جيرمان وأن ميسي سيرحل عن برشلونة.



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