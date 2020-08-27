جهاز التمثيل التجاري يكشف تفاصيل إعفاء 600 سلعة من الجمارك (فيديو)





وقالت جامع - في تصريح لها - إن اتفاقية الميركسور تدعم التوجه الحالي للدولة بزيادة الصادرات لمختلف الاسواق العالمية وفتح اسواق جديدة امام المنتجات المصرية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من اسواق كافة الدول الاعضاء بالتجمع واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لاسواق دول قارة أمريكا الجنوبية.



وأشارت جامع إلى تعميم قوائم السلع المعفاه على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال، وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات المصرية بعد تحريرها من التعريفات الجمركية والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول تجمع الميركسور.





قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن إعفاء 600 سلعة من الجمارك بشكل كامل من دول تجمع الميركسور "البرازيل والارجنتين واروجواي وباراجواي"، لم يكن مفاجئًا، ولكنه جاء بعد عملية تفاوضية مع هذه الدول.وتابع "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن اتفاق إلغاء الجمارك دخل حيز التنفيذ في عام 2017 بعد التصديق عليه من قبل البرلمان الأرجنتيني، مشيرًا إلى أن الاتفاق شمل 5 قوائم من السلع، والقائمة الاولى دخل حيز التنفيذ الفور.ولفت إلى أن أجمالي حجم التبادل التجاري مع هذا التجمع يصل لـ يقدر بـ 3.5 مليار دولار، لافتَا إلى أن مصر تستود السكر والقهوة والذرة والفول الصويا والدواجن والعديد من السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها من هذه التجمع.وأشار إلى أن مصر تصدر الاعشاب والتوابل والخضر والفاكهة والقطن والبذور والمنسوجات وزيت الزيتون، والأسمدة، وبعض المستلزمات الطبية لهذه الدول.ولفت إلى أن سوق هذا التجمع كبير وعملاق، لافتَا إلى أن هذا التجمع يضم 75% من اقتصاد أمريكا اللاتينية بحجم اجمالي 3.4 ترليون دولار.وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عن بدء الإعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل،فى إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع والذي يضم كل من البرازيل والارجنتين واروجواي وباراجواي، مشيرةً إلى أن أهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمة B من الاتفاق تتضمن الاسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي.