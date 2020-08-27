"البرلمان اليوناني" يصدق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
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أعلن البرلمان اليوناني، اليوم الخميس، التصديق على الاتفاقية البحرية مع مصر، حسبما جاء نقلًا عن قناة العربية.

 

وفى وقت سابق وقعت القاهرة وأثينا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في 6 أغسطس الجاري.

 

وأثار الاتفاق حفيظة تركيا التي تسعى جاهدة لتحقيق أطماعها والاستيلاء على ثروات منطقة شرق المتوسط، ما دفعها إلى إرسال سفينة مسح إلى منطقة بين جزيرة كريت، وقبرص.

 

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