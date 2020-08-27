الموافقة على 88 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الخميس الاجتماع رقم 55 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، لمناقشة 103طلب تقنين، حيث تمت الموافقة على 88 طلب جديد، ليصل بذلك إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى 1874 طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود المحررة إلى 666عقدًا بواقع "494 مباني و172 زراعة" وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن، والمقدم محمد شعبان نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية،ومنع أية تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف بني سويف اخبار بني سويف

أخبار تهمك

ميسي يطلب من نيمار الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

منذ 40 دقيقة

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يتلقى عرضا أوروبيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و 8 دقيقة

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يلجأ إلى الفيفا من أجل الرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

والد ميسي يكشف صحة تصريحات نجله برغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: الموافقة على 333 طلب تقنين وتحرير 86 عقد تقنين زراعة ومباني

محافظ بني سويف: الموافقة على 803 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة

الموافقة على 827 طلب تقنين وتحرير 156 عقد لأراضي الدولة ببني سويف (صور)

الموافقة على 1051 طلبا وتحرير 200 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة ببني سويف (صور)

الموافقة على 1188 طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

قبول 11 تظلمًا لتقنين أراضي أملاك الدولة ببني سويف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

04:00 م

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

08:01 م

صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

07:00 م

الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى