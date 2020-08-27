موسى يكرر تعاونه مع صناع "وضع تاني" بأغنية "مازنجر" (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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طرح منذ قليل المطرب موسى، أحدث أغنياته التي تحمل أسم "مازنجر" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعاون المطرب موسى في أغنية "مازنجر" مع نفس فريق عمل وصناع أغنيته "وضع تاني" وهم كل من الشاعرين الغنائيين خالد شريف وعبد الرحمن عاصم، والملحن كريم عاشور، والموزع الموسيقي منسي، وميكس وماستير خالد سند، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي.

وتعتبر أغنية "مازنجر" التعاون الثاني الذي يجمع موسى بنفس فريق عمل فيديو كليب أغنية "وضع تاني" والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب العام الماضي وحققت وقتها نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكان موسى، قد طرح مؤخرا أغنيتين على طريقة الفيديو كليب الأولى بعنوان "جبلين تلج" وهي من كلمات حسين طنطاوي، وألحان معتز أمين، وتوزيع موسيقي منسي، والكليب من إخراج محمد سعيد عبد الواحد، ومنتج منفذ طارق الأحمدي، والأغنية الثانية بعنوان "الحلوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.


لينك الأغنية على "يوتيوب":
https://www.youtube.com/watch?v=DvXLL3VDd2c

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