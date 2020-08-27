تزوجت عرفي.. ما لا تعرفه عن سما المصري



مازحت "المصري" الفنان محمد رمضان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "الأسطورة تايه عندنا في الكفر يا رجالة، لا دا أنا آجي أوصلك بقى يا برنس.. أحبيبي يا أسطورة، الشرقية نورت يا حبيشة" مما جعل أبناء محافظة الشرقية يغضبون منها.



وذكرت قبل ذلك في تصريحات تليفزيونية علاقتها بالرجالة قائله: "أنا مش بيعشلي رجالة، علشان كده اعتزلت الشقاوة، والكحرتة؛ لأنها مسئولية".



وكشفت قبل ذلك في برنامج "نفسنة" أن الراجل بالنسبة لها مال ليس أكثر من ذلك مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمهوها.



وتحدثت سما المصري في برنامج "شيخ الحارة" عن رأيها في الزواج العرفي قائله أنه ليس حرام وأنها تزوجت مرة واحدة عرفي.









تم الحكم على الراقصة سما المصري اليوم بالحبس لمدة سنتين وغرامة 200 ألف جنيه وذلك في قضية القذف الموجهة لها من ريهام سعيد.وبالتزامن مع ذلك يرصد "الفجر الفني" 7 تصريحات غيبة لسما المصري: