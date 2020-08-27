"بالحظر والرصاص".. حكومة الوفاق تقمع مظاهرات طرابلس (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
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 تقوم حكومة الوفاق في طرابلس بإتخاذ إجراءات متتالية لكبح جماح الحراك الشعبي في العاصمة التي تنادي بمكافحة الفساد وإقالة الحكومة الحالية ووقف إهدار أموال الشعب على الميليشيات والمرتزقة فبعد ساعات من تهديد وزارة داخلية الوفاق باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتظاهرين.

 

و أعلن الوزير فتحي باشا آغا فرض حظر تجول كلي في طرابلس بداية من مساء الأربعاء لـ4 أيام متتالية مع إقفال الحدود الإدارية للمدن ومنع التنقل بينها، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

كما أمر عناصر الميليشيات الموالية لتركيا بمواجهة المتظاهرين بـ "الذخيرة الحية" وأسقطت 6 جرحى على الأقل من المحتجين واختطفت الميليشيات المتظاهرين من ميدان الشهداء ونقلتهم إلى معتقلات خاضعة لميليشيات النواصي وكتيبة حماية طرابلس.

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