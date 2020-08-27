كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:01 م
الزمالك
الزمالك
رامي بيشاي
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أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيلة فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل في الجولة الثانية والعشرين من الدوري على ملعب القاهرة الدولي.

وجاءت تشكيلة الزمالك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل 
في خط الدفاع: حازم إمام  - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة 
في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي  
في خط الهجوم: مصطفي محمد 

الاحتياطي : جنش و عبد الغني و حسام عبد المجيد وإسلام جابر و حسام أشرف و أسامة فيصل ومحمد اوناجم وعمر السعيد وكاسونجو.

أما تشكيل المقاولون العرب فجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، فادى نجاح

خط الوسط: إبراهيم صلاح، حسن الشامي، محمد مجلى، أحمد الشيمي، لويس أدوارد.

خط الهجوم: سيف الجزيري، شكرى نجيب

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