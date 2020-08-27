كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيلة فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل في الجولة الثانية والعشرين من الدوري على ملعب القاهرة الدولي.





وجاءت تشكيلة الزمالك على النحو التالي:





في حراسة المرمى: محمد أبوجبل في خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي في خط الهجوم: مصطفي محمد

الاحتياطي : جنش و عبد الغني و حسام عبد المجيد وإسلام جابر و حسام أشرف و أسامة فيصل ومحمد اوناجم وعمر السعيد وكاسونجو.





أما تشكيل المقاولون العرب فجاء على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمود أبو السعود





خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، فادى نجاح





خط الوسط: إبراهيم صلاح، حسن الشامي، محمد مجلى، أحمد الشيمي، لويس أدوارد.





خط الهجوم: سيف الجزيري، شكرى نجيب



