استشاري أمراض الرئة بأمريكا: الموجة الأولى لكورونا لم تنته (فيديو)









وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





قال الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الموجة الأولى من فيروس كورونا لم تنته بعد.وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أن تجارب استخدام بلازما المتعافين من الدم بدأت في أمريكا منذ مارس الماضي.وأضاف استشاري أمراض الرئة في الولايات المتحدة أن النتائج الأولية لاختبارات لقاح كورونا تظهر نهاية الشهر المقبل.وأوضح الدكتور زياد مطر أن الموجة الثانية من فيروس كورونا التي ينتظرها العالم مرجح أن تظهر في أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن الموجة الأولى لم تنته بعد، موضحا أن العالم يكافح حاليا الجائحة.وعن عودة فيروس كورونا للمتعافين من الوباء أكد أنه لا يوجد أي شيء يؤكد تلك النظرية، لكن هذا من الممكن أن يحدث، والشيء المطمئن أن الجسم عندما يصاب بالكورونا ينتج أجسامًا مضادة، ويستمر في الدم لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر وفي حالة تعافي شخص وعودته للإصابة بكورونا تكون الحالة خفيفة نسبيًا بالنسبة للأشخاص المصابين لأول مرة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى الأمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.