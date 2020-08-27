كوكاكولا يفوز على الدخان استعدادا لعودة المظاليم

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:09 م
مظاليم
مظاليم
نورهان فضل
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فاز الفريق الأول بنادي كوكاكولا، على فريق الشرقية للدخان، بهدف دون رد، على ملعب الأخير بالهرم، ضمن استعدادات الفريقين لإستئناف دوري المظاليم.

ونجح اللاعب كريم حلاوة في أحراز هدف المباراة الوحيد لفريقه كوكاكولا، فى اولي مباريات الفريق الودية ، استعدادا لإنطلاق دوري القسم الثاني، والذي سينطلق 20 سبتمبر المقبل .

وقام محمد عبد الله المدير الفنى الجديد لكوكاكولا بتجربة عدد كبير من اللاعبين خلال شوطي المباراة من أجل إعطاء كافة اللاعبين الفرصة .

ويتبقى لكوكاكولا خمسة مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من سيراميكا وبتروجت والزرقا والقناة والترسانة.

ومن المقرر أن يواجه كوكاكولا نظيره جمهورية شبين، يوم الإثنين المقبل، في ثاني الوديات، على استاد الشرطة بالعباسية .

ويحتل فريق كوكاكولا المركز العاشر برصيد 18 نقطة، فيما يتصدر الدخان المجموعة الخامسة بالقسم الثالث برصيد ٥٩ نقطة، ومن المقرر أن يلتقي بفريق الإعلاميين ودياً يوم الثلاثاء فى ملعب الإعلاميين .

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