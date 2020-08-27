نجم يوفنتوس يوجه صدمة كبيرة لمانشستر سيتي

وجه ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس الإيطالي، صدمة كبيرة لمسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن رفض تمامًا الخروج عن السيدة العجوز الفترة المقبلة.









وكان بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد طلب التعاقد مع مدافع البيانكونيري من أجل سد الفجوة الدفاعية التي ظهرت في الفريق بعد رحيل البلجيكي كومباني.









ووفقاً لموقع " توتو ميركاتو " فإن ندم بونوتشي على مرحلة ميلان، جعله لا يفكر مجددًا في مغادرة السيدة العجوز، حتي نهاية مسيرته الكروية.









ولهذا السبب لا يفكر اللاعب الإيطالي الدولي في الرحيل عن تورينو مرًة أخرى على الرغم من رغبة مانشستر سيتي القوية في ضمه.









يذكر أن مانشستر سيتي قد تعاقد مع المدافع ناثان آكي لاعب بورنموث مقابل 45 مليون يورو، ومازال بيب لديه رغبة في الحصول على خدمات السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي.



