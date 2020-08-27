قريباً.. كارول سماحة تطرح أغنية "قلبى وقع"

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص المطربة كارول سماحة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، وعلقت قائلة"قريباً أغنية قلبي وقع ضمن مسلسل العاشق والمعشوق بطولة جومانا مراد".

يذكر أن أغنية "مش هعيش"، أخر أعمال الفنانة كارول سماحة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.

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