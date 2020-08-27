لهذا السبب.. محمد لطفى يمتنع عن الرجوع للملاكمة رغم حماسته

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يحرص الفنان محمد لطفي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر محمد لطفي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو له، وهو يتمرن على الملاكمة، وعلق قائلاً"رجوع مايك تايسون لحلبة الملاكمة حمسنى للتمرين بس انا مبفكرش أرجع لأن وشي دلوقتي هو أكل عيشي".



بطبذكر أن أخر أعمال لطفي الفنية مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي كان يعرض في الموسم الرمضانى 2020،مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، محمد لطفي،سهرالصايغ،أحمد وفيق، وتأليف عمرو سميرعاطف، قصة يوسف الشريف، إخراج ياسر سامى.