الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم الجمعة.. وتوجه تحذيرا مهما

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم الجمعة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة، وشمال الصعيد يشهد طقسا مائلا للحرارة.


وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والصعيد، بينما يكون لطيفا على السواحل الشمالية.

وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة عبارة عن شبورة صباحا مصحوبة برياح معتدلة على معظم البلاد.
وتتوقع الهيئة، أن معدل الرطوبة تصل الي 77%، مما تكون درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية.

وحذرت الهيئة، المواطنين من الخروج وقت الظهيرة، حفاظا على سلامتهم.

وأشارت، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، ما يؤدي إلى تقلبات جوية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري فهي: العظمى 35 والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية، العظمى 31 والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمرالعظمى 38 والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد، العظمى 37 والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 30.

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