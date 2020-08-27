الأهلي يُفعل تجديد التعاقد مع رامي ربيعة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:26 م
رامي ربيعة
رامي ربيعة
علي نبوي
Advertisements
قام مسؤولو النادي الأهلي بتفعيل عقد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم ونصف.


وكان مدافع الأهلي قد وقع على عقود التجديد للنادي الأحمر لمدة 3 مواسم ونصف عقب الجلسة التي عقدها مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر.


ووثق مسؤولو النادي الأهلي تجديد التعاقد مع ربيعة حيث سيرتبط بعقد مع النادي الأحمر حتى يناير 2024.


ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجدير بالذكر أن حقق الاهلي الفوز على فريق الجونة بالأمس بنتيجة هدف مقابل لا شئ في الدقائق الأخيرة من المباراة سجله مروان محسن بعد تمريرة طويلة من محمد الشناوي.

أخبار تهمك

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

منذ 38 دقيقة

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مشاركة «وليد أزارو» في مباراة الوداد البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ميسي يلجأ إلى الفيفا من أجل الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة دفاعية جديدة على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

منذ حوالي 4 ساعات

شركة عالمية تضغط على ريال مدريد للتعاقد مع ميسي

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

07:00 م

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

04:00 م

الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

06:26 م

ميسي يلجأ إلى الفيفا من أجل الرحيل عن برشلونة

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى