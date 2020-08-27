الأهلي يُفعل تجديد التعاقد مع رامي ربيعة

قام مسؤولو النادي الأهلي بتفعيل عقد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم ونصف.









وكان مدافع الأهلي قد وقع على عقود التجديد للنادي الأحمر لمدة 3 مواسم ونصف عقب الجلسة التي عقدها مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر.









ووثق مسؤولو النادي الأهلي تجديد التعاقد مع ربيعة حيث سيرتبط بعقد مع النادي الأحمر حتى يناير 2024.









ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





وجدير بالذكر أن حقق الاهلي الفوز على فريق الجونة بالأمس بنتيجة هدف مقابل لا شئ في الدقائق الأخيرة من المباراة سجله مروان محسن بعد تمريرة طويلة من محمد الشناوي.