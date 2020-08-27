المعارضة التركية تفضح أكادذيب أردوغان بشأن الغاز (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
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انتقد حزب اليسار التركي المعارض تصريحات الرئيس التركى أردوغان بشأن اكتشاف الغاز بالبحر الأسود، مشيرة إلى أن الحكومة التركية تواصل ادعاءاتها والشعب لن يصدق تلك الألاعيب.

 

ووفقًا لفيديو بثته قناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، قالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديموقراطي، برفين بولدان، إنه في حين يعاني الشعب التركي من الجوع والفقر، تواصل الحكومة التركية ادعاءاتها باستخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود، مؤكدة أن الشعب لن يصدق تلك الألاعيب.

 

 

 

وأضافت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديموقراطي،أن الشعب التركي لن يصدق ألاعيب أردوغان الذي يستغل الغاز الطبيعي في كل مرة يجد فيها نفسه محاصرًا في الزاوية، وأنه في ظل معاناة الشعب من الجوع والفقر والبؤس، لجأ حزب العدالة والتنمية لأكذوبة اكتشاف الغاز وأعلنها اليوم كبشرى سارة

 

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